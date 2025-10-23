ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Щеголев: КПД-рейтинг помогает оценить эффективность демографической политики компаний

Инструмент может использоваться как руководством предприятий, так и региональными властями, сообщил полпред президента в ЦФО
17:03

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Оценить эффективность демографической политики работодателей позволяет КПД-рейтинг - общедоступный инструмент, который может использоваться как руководством предприятий, так и региональными властями. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Систему оценки демографической политики работодателей мы назвали КПД-рейтингом. Этот инструмент общедоступный и может быть полезен не только для руководства предприятий, но и для глав регионов", - подчеркнул Щеголев во время выступления на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Кроме того, полпред президента России в ЦФО предложил рекомендовать вводить корпоративный семейный капитал на предприятиях. По его словам, подобную практику уже внедрили почти 50 компаний. При этом расходы на ее реализацию не оказывают значительной финансовой нагрузки. 

