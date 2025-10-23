В России с начала года собрали 135 млн тонн зерна в бункерном весе

Средняя урожайность выросла почти на 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. В России с начала 2025 года собрано 135 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 млн тонн пшеницы. Прогноз по урожаю в 135 млн тонн сохраняется, сообщил Минсельхоз.

"Уборочная кампания в России близится к завершению. На сегодняшний день собрано уже 135 млн тонн зерна нового урожая в бункерном весе - это почти на 9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн тонн ячменя (+15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи. <…> По итогам года урожай зерновых в чистом весе составит порядка 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что под зерновыми и зернобобовыми обмолочено порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей. Средняя урожайность выросла почти на 15%, в том числе по пшенице - на 14%, по ячменю - на 22%.

Министерство также сообщило, что ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам - не менее 7 млн тонн.

"Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне порядка 50 млн тонн зерна", - подчеркнули в Минсельхозе.

О сборе зерна в России

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.