"Сегежская упаковка" внедрит на всем предприятии принтеры для "Честного знака"

Холдинг "Сегежа групп" уже наладил выпуск бумажных мешков с двойной маркировкой и отгрузил первую партию покупателю

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Сегежа групп" внедрил на базе своего актива "Сегежская упаковка" специальные принтеры, которые позволяют наносить маркировку "Честный знак" на бумажные мешки без снижения скорости производства. В первом квартале следующего года такое печатное оборудование планируют установить на всех 17 производственных линиях предприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

С 1 октября вся цементная продукция в России маркируется кодом "Честный знак". С 1 декабря к этому правилу присоединятся сухие строительные смеси. Продавать товары без Data Matrix-кода станет невозможно. Нововведение направлено на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности рынка. Холдинг "Сегежа групп" уже наладил массовый выпуск бумажных мешков с двойной маркировкой и отгрузил первую партию покупателю.

"Компания совместно с российским поставщиком "Системы печати" разработала и внедрила в производственный процесс специальные пьезоструйные принтеры. Это отечественное решение позволило маркировать бумажные мешки без снижения скорости производства, сохраняя высокое качество и читаемость кода. В 1-м квартале 2026 года новое печатное оборудование будет установлено на всех 17 производственных линиях предприятия", - сказано в сообщении.

В "Сегежа групп" отметили, что получая упаковку с уже нанесенным кодом, производители цемента и строительных смесей будут экономить значительные ресурсы. Им не придется покупать дополнительное дорогостоящее оборудование, а также тратить время на его наладку и интеграцию в свои технологические процессы.

"Наш проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Маркируем нашу упаковку под строгим контролем со стороны ЦРПТ, в соответствии со всеми требованиями национальной системы "Честный знак" <...>. Мы готовы оперативно реагировать на изменения законодательства и обеспечивать своих клиентов надежными высокотехнологичными решениями", - отметил вице-президент, руководитель дивизиона "Бумага и упаковка" ПАО "Сегежа групп" Максим Писарев.

О "Сегежа групп"

ПАО "Сегежа групп" - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. В фокусе его развития - экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.