Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился до 2 570,67 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 3,1%, до 2 570,67 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,64% - до 996,47 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,37 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг продолжил спад и отступил в направлении минимумов года над 2 500 п. Геополитический дисконт в акциях вернулся так же стремительно, как до этого сжался. <...> Кроме того, в преддверии заседания ЦБ вышла статистика Росстата по инфляции - рост цен продолжился как в недельном, так и в годовом выражении. Инфляционные ожидания в октябре остались на высоком уровне (12,6%). Шансы на снижение ключевой ставки уменьшились", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке, точнее, одними из немногих выросших бумаг, оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+0,3%), вероятно, в преддверии завтрашнего решения Банка России по ключевой ставке", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции СПБ Биржи (-7,2%), так как они наиболее чувствительны к санкциям.

Прогноз на 24 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 24 октября - 2 520-2 620 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,3-11,6 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на пятницу - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,1-11,5 рубля, соответственно.