Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов

Брюссель согласился только с формулировкой, что "они должны остаться замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине", передает агентство

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Бельгия не поддержала экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции, на саммите ЕС, свидетельствуют опубликованные агентством Reuters выдержки из итогового заявление саммита по Украине.

В нем говорится, что Бельгия поддержала обязательство ЕС "обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах". Саммит "поручит Еврокомиссии подготовить план предоставления этого финансирования".

В отношении активов России Бельгия поддержала лишь формулировку, что "они должны остаться замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине". Такая формулировка позволит Еврокомиссии продолжить подготовку плана экспроприации активов под видом так называемого репарационного кредита, но не означает его автоматическую поддержку Бельгией.

Таким образом, Брюсселю потребуется по меньшей мере еще один саммит ЕС, чтобы попытаться вновь согласовать присвоение суверенных активов России.

Финансовое положение Киева

Еврокомиссия ранее оценивала потребности Украины на следующие два года в €60 млрд.

Как ранее сообщил источник ТАСС, у Еврокомиссии нет свободных средств на финансирование Киева в 2026-2027 году, поэтому она вынуждена либо идти на присвоение активов России, либо брать новые многомиллиардные кредиты. По его мнению, Еврокомиссия продолжит пытаться продавить план экспроприации активов под видом "репарационных кредитов".

В свою очередь, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая форма присвоения активов РФ "будет воровством". Он предупредил, что ответные действия РФ "последуют незамедлительно" и "заставят Запад считать убытки".