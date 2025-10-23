WSA: Россия в сентябре снизила выпуск стали на 3,8%

За январь-сентябрь выпуск металла в стране снизился до 51,3 млн тонн

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Производство стали в России в сентябре 2025 года сократилось на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 5,2 млн тонн, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association,WSA).

За январь-сентябрь текущего года выпуск стали в стране снизился на 4,7% до 51,3 млн т.

Согласно отчету, Китай в сентябре произвел 73,5 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем в сентябре 2024 года. Индия - 13,6 млн тонн (+13,2%). Выпуск стали в Японии в сентябре упал на 3,7% до 6,4 млн тонн, США произвели 6,9 млн тонн (+6,7%).

Выпуск стали в сентябре 2025 Россией и другими странами СНГ, а также Украиной составил 6,2 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев 2025 года эти государства выпустили 61,3 млн тонн стали (-5,1%).

Страны Азии и Океании в сентябре произвели 102,9 млн тонн, снизив выпуск на 2,1 %. Страны ЕС выпустили 10,1 млн тонн стали, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в сентябре увеличилось на 1,8% и составило 8,8 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,5 млн т (-2,7%). Страны Ближнего Востока произвели 4,6 млн тонн стали, увеличив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,3%. В целом производство стали в сентябре в 2025 году составило 141,8 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

WSA - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.