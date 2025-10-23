Вучич назвал Россию надежным партнером в сфере поставок газа

Президент Сербии при этом добавил, что Белград стремится к поиску альтернативных вариантов для обеспечения энергетической безопасности республики

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Россия была и остается для Сербии надежным поставщиком газа. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

"Они [Россия] поставляли и продолжают поставлять газ. Регулярно, стабильно, и я действительно не могу сказать ни одного плохого слова по этому поводу. Это надежный партнер в этой сфере. Мы должны работать над любой формой диверсификации, включая и нефть. У нас нет ни литра российской нефти. Это для тех, кто ошибочно думает, что мы получаем российскую нефть", - подчеркнул Вучич.

По его словам, Белград при этом стремится к поиску альтернативных вариантов, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. "Мы стараемся найти как можно больше разных вариантов. Их у нас немного, но мы прилагаем усилия, чтобы найти как можно больше, чтобы обеспечить Сербию. Потому что, когда вы говорите "мы будем ввозить газ от кого-то другого", это не так просто, невозможно легко начать импортировать газ от другого поставщика", - указал Вучич.

Контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлен до конца 2025 года, при этом Белград рассчитывает на заключение нового долгосрочного соглашения. Как ранее заявляла министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, вопрос поставок газа остается одной из ключевых тем двусторонних отношений.