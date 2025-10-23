Каракас обвинил США в попытках похитить углеводородные ресурсы Венесуэлы

Действия американской администрации "являются частью политики экспансии и экономического давления, которая угрожает региональному суверенитету", подчеркнула исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 23 октября. /ТАСС/. США пытаются похитить углеводородные ресурсы Венесуэлы и сорвать региональные газовые соглашения республики. Об этом в режиме видеоконференции заявила исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес на министерском совещании Форума стран-экспортеров газа в Дохе.

"США стремятся украсть наши углеводородные ресурсы, нефть и газ и нарушить соглашения, которые Венесуэла заключила со странами Карибского бассейна", - указала Родригес. Она подчеркнула, что военное присутствие США в Карибском море "направлено на срыв газовых соглашений республики со странами региона".

Действия американской администрации "являются частью политики экспансии и экономического давления, которая угрожает региональному суверенитету", - отметила Родригес. Она указала, что Вашингтон создает угрозу для энергетической безопасности региона и оказывает негативное влияние на экономику и процессы индустриализации карибских стран.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь военных кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 американских военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 5 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые, согласно заявлениям американской администрации, якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.