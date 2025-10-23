Совет директоров ЦБ РФ 24 октября примет решение по ключевой ставке

Эксперты ожидают ее сохранения на уровне 17% годовых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают ее сохранения на уровне 17% годовых. Аналитики в прогнозах отмечают, что повышение темпов инфляции в сентябре и в начале октября, очередной исторический минимум по безработице, дальнейшее ускорение роста зарплат, новые правила утильсбора и другие факторы имеют проинфляционный эффект.

На заседании в сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 1 п. п., ссылаясь на то, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменялись. Тогда в ЦБ отмечали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а в последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими также оставались инфляционные ожидания. В середине октября зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин также указывал, что сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать: реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года.

По мнению большинства аналитиков, 24 октября будет принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 17%. "Осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами - изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо. Перед тем, как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер", - отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Некоторые аналитики более оптимистичны и оценивают возможность снижения ставки на 50-100 б. п. Так, по мнению главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, снижению ключевой ставки могут способствовать сокращение экономической активности. "Рост ВВП в III квартале 2025 года может снизиться до 0,5% год к году после 1,1% в I квартале 2025 года, и сохранение инфляции по итогам сентября ниже прогноза ЦБ - 6,7% SAAR (Seasonally Adjusted Annualized Rate, годовой темп инфляции, скорректированный на сезонные колебания - прим. ТАСС) против 8,5% у регулятора. Дополнительным доводом может стать и обновленный проект бюджета, названный ЦБ "дезинфляционным", - подчеркнул он.

По мнению главного экономиста "БКС мир инвестиций" Ильи Федорова, за два месяца до декабрьского заседания в экономике может накопиться достаточно позитивных факторов, которые позволят ЦБ снизить ставку до 16%. "ЦБ важно сохранить у бизнеса ожидания жесткой денежно-кредитной политики в следующем году - сейчас идет формирование бюджетов компаний. Важно, чтобы компании осознали, что быстрого снижения ставки не будет, и формировали реалистичные бюджеты", - отметил он.