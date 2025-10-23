В РФ 28% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле

При этом 1% респондентов признались, что боятся передвигаться на поездах и самолетах, отметили в "Сберстраховании"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Более четверти россиян предпочитают путешествовать на автомобиле. А каждый десятый считает, что отправиться на отдых на машине выгоднее, чем на поезде или самолете. При этом 1% россиян боятся передвигаться на поездах и самолетах, и машина остается для них наиболее доступным вариантом путешествий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией "Сберстрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

"Более четверти россиян путешествуют на авто: о своей любви к таким поездкам рассказали 28% водителей. При этом 34% из них всегда предпочтут автомобиль другому транспорту, если на нем можно добраться до места назначения, независимо от планируемого формата отдыха", - говорится в материалах.

Также эксперты выяснили, что среди опрошенных любителей автопутешествий 33% выбирают машину для туристических поездок в другие города или в гости, 17% - для отдыха на природе, 11% - на море, а еще 6% отправляются в другие страны.

По данным опроса, среди преимуществ путешествий на машине 39% респондентов отмечают мобильность и независимость от других видов транспорта. При этом 28% опрошенных считают преимуществом возможность самостоятельно спланировать маршрут и взять много багажа (23%). Еще 22% респондентов поделились, что просто любят водить автомобиль, поэтому ездят на нем и в туристические поездки.

"В основном автопутешественники планируют поездки в пределах 1,1-1,5 тыс. км от дома (29%). На расстояние от 600 до 1 тыс. км готовы отправиться 25% россиян, 17% - на 400-500 км, еще 16% - только на 300 км. Уехать от дома на машине на 2 тыс. км готовы 11% участников опроса, еще дальше - всего 2%", - говорится в материалах.

Опрос также показал, что наиболее популярными направлениями для автопутешествий у россиян оказались Минск - столицу Белоруссии указал каждый четвертый опрошенный, Крым (15%), а также страны Закавказья и средней Азии (10%). В то же время респонденты отметили, что Москва и Санкт-Петербург, несмотря на свою туристическую привлекательность, не самые удобные города для путешествий на машине. Так, отправиться в них на авто готовы 3% и 2% россиян соответственно.

Также эксперты выяснили, что больше всего любителей автопутешествий живут в Казани (42% от всех автолюбителей), Ульяновске (39%), Кирове и Саратове (по 36%).

Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек.