Шойгу: сила страны не в наличии гиперзвуковых ракет, а в их производстве

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что все средства вооруженной борьбы "превращаются в ничто, если государство не может их воспроизводить самостоятельно в необходимых количествах"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сила современного государства заключается не в наличии гиперзвуковых ракет и боевых лазеров, а в возможности их самостоятельно производить в необходимых количествах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Сила современного государства - не в гиперзвуковых ракетах и боевых лазерах. Все самые мощные средства вооруженной борьбы превращаются в ничто, если государство не может их воспроизводить самостоятельно в необходимых количествах", - написал он в статье для "Известий".

В связи с этим Шойгу отметил, что для успешной реализации их воспроизводства "нужны высокие технологии, микрочипы и магниты". "Редкоземельные металлы - основа микроэлектроники, оборонных систем, технологий космоса и энергетики", - констатировал он.