Шойгу: у РФ более 28 млн тонн разведанных запасов редкоземельных металлов

В добычу при этом вовлечено менее 2% от общего объема, отметил секретарь Совбеза

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия владеет как минимум 15 видами редкоземельных металлов, а общий объем запасов только на 18 уже изученных месторождениях превышает 28 млн. тонн. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Согласно отчету Минприроды России, опубликованному в январе 2023 года, в нашей стране есть как минимум 15 видов РЗМ (редкоземельных металлов - прим. ТАСС), а общий объем запасов на 18 изученных, подчеркну, изученных месторождениях превышает 28 млн тонн", - написал он в статье для "Известий".

При этом Шойгу обратил внимание, что в России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов. "Большая часть РЗМ для нужд российской экономики импортируется из-за рубежа. Вовлечение этого ценнейшего ресурса в хозяйственный оборот и создание полного цикла переработки РЗМ внутри страны - это задача, от решения которой зависит не только будущий успех, но и, возможно, само существование Российской Федерации как суверенного государства в исторической перспективе", - указал он.

Однако, по словам секретаря СБ РФ, Россия способна быть технологическим партнером в этой отрасли, так как обладает уникальными запасами редкоземельных металлов. "Китай контролирует 80% мирового рынка, однако РФ имеет уникальные запасы и инженерную школу. Кластер [глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе] создаст альтернативу западным цепочкам поставок, предлагая странам Глобального Юга модель сотрудничества без санкционного диктата", - констатировал Шойгу.