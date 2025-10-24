RSBI: активность малого и среднего бизнеса в поиске новых сотрудников падает

Только 12% подобных предприятий сообщили, что очень активно ищут сотрудников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Активность российских МСП в поиске новых сотрудников снижается, при этом растет избирательность компаний в отношении кандидатов. Об этом говорится в сентябрьском исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют "ПСБ аналитика", аналитический центр НАФИ и Magram market research (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Активность бизнеса в поиске новых сотрудников снижается, многие компании пересматривают свою кадровую политику в целях оптимизации бизнеса. Так, в сентябре только 12% (-8 п. п. за год) МСП сообщили, что находятся в очень активном поиске кадров", - указано в исследовании.

Отмечается, что смена подходов к найму отражается и на времени, которое в среднем тратит предприятие на заполнение позиции. За год особенно заметно сократилось "быстрое" заполнение вакансий - менее чем за две недели теперь находят сотрудников только 9% опрошенных, что в три раза меньше, чем в 2024 году. "Это свидетельствует об ослаблении сильной потребности в кадрах у МСП и росте избирательности компаний в отношении кандидатов", - отмечают авторы документа.

В то же время отмечается и рост доли МСП, у которых на заполнение вакансии уходит достаточно много времени (свыше трех месяцев). Этот фактор отражает сохранение дефицита на рынке труда, особенно в части подбора специалистов высокой квалификации.

Большей части МСП, у которых есть сложности с заполнением позиций, по-прежнему не хватает рабочих производства (49%), однако за год запрос на них несколько остыл (-8 п. п.). Запрос на кадры сегодня растет точечно: 25% компаний (+2 п. п. за год) нуждаются в сотрудниках логистики, 15% МСП (+5 п. п.) не хватает руководящего персонала, а 14% (+4 п. п.) нуждаются в специалистах IT.

В рамках индекса RSBI был проведен опрос 1 768 предпринимателей.