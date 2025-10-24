НБКИ: количество выданных автокредитов в сентябре сократилось на 33%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в сентябре сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 114,1 тыс. (в сентябре 2024 года - 170,2 тыс.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем количество автокредитов в сентябре, наоборот, увеличилось на 5,2% (в августе 2025 года - 108,5 тыс.). При этом выдача автокредитов растет четвертый месяц подряд.

Также в сравнении с августом в сентябре вырос объем выданных автокредитов - на 7,1% до 166,2 млрд рублей (в августе 2025 года - 155,3 млрд рублей). А по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель сократился на 32,3% (в сентябре 2024 года - 245,5 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее число автокредитов в сентябре 2025 года было выдано в Москве (8,05 тыс.), Московской области (7,67 тыс.), Республике Татарстан (6,24 тыс.), Санкт-Петербурге (5,71 тыс.) и Краснодарском крае (5,21 тыс.).

Среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в сентябре по сравнению с августом зафиксирована в Москве (+14,5%), Воронежской области (+10,8%), Краснодарском крае (+9,5%), а также в Ростовской области (+8%) и Республике Татарстан (+7,6%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 выдача автокредитов, напротив, сократилась, в том числе в Кемеровской (-9,7%), Новосибирской (-6,3%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-3,9%), Ульяновской (-0,8%) и Вологодской (-0,8%) областях.

"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно увеличивается. Это обусловлено, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно с начала 2025 года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичныепериоды прошлого года", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.