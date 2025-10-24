Приморье в первом полугодии посетили 140 тыс. китайских туристов

Приморье готовит туристическую инфраструктуру, чтобы принять еще больше гостей из КНР, отметил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко

ШЭНЬЯН, 24 октября. /ТАСС/. Порядка 140 тыс. туристов из КНР посетили Приморский край в первую половину 2025 года. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"По итогам первого полугодия этого года в Приморский край заехали 140 тыс. китайских туристов," - сказал Сидоренко, выступая на сессии по развитию российско-китайского сотрудничества в торговой сфере. Он отметил, что с введением безвизового режима для граждан КНР объем турпотока в регион, как ожидается, значительно вырастет. Министр уточнил, что Приморье готовит туристическую инфраструктуру, чтобы принять еще больше гостей из КНР.

По его словам, Приморский край также может предложить китайским туристам качественные медицинские и образовательные услуги. Владивосток будет развиваться в направлении экспорта услуг, указал Сидоренко.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.

23 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.