ТАСС: продажи российского игристого вина в 2025 году выросли

Его доля превысила 70%, сообщили производители

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Продажи российского игристого вина в 2025 году выросли, его доля на рынке составляет более 70%. Об этом сообщили ТАСС опрошенные участники рынка.

"Согласно данным розничных продаж, по итогам 9 месяцев игристые вина показывают падение на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Если смотреть географию продаж, то из топ-5 стран прирастает только российское вино - по итогам 9 месяцев на 3,5% - в то время как Италия, Франция, Испания, Португалия ожидаемо демонстрируют падение - от 15,9% до 53,8%", - рассказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар.

Он добавил, что по итогам 9 месяцев отгрузки игристых вин компании выросли на 65,7%, в частности, почти в три раза выросли продажи российских вин - лидером продаж стала продукция "Кубань-вино", "Дербент-вино", "Новый свет", "Инкерман", "Симферопольский винзавод".

Руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко отметил, что розничные продажи игристых вин вообще снижаются, однако российская продукция в январе - августе 2025 года показала рост на 5%, до 105 млн литров, что составляет свыше 72% от общего объема. При этом он указал, что третий квартал оказался ударным для российских игристых, так как первое полугодие демонстрировало отставание: доля российского игристого в I полугодии 2025 года сократилась на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года - с 73,5% до 71,9%.

"Более половины игристых вин, продающихся в России, это российские игристые вина. По некоторым каналам - таким как ретейл - это более 70%, в HoReCa пока эта цифра меньше. Но в любом случае примерно половина продаж - это российские игристые вина. Она растет и продолжит расти. У нас есть прекрасные высококачественные российские вина, которые очень доступны по цене", - заявил генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов.

Как сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Петр Ефремов, производство игристых вин в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года выросла на 13%. Доля российских вин в реализации составила 72%.

Кроме этого, энолог-шампанист винодельни Olymp Winery и "Усадьбы Белогорье" Илья Волошин отметил, что в течение следующих трех лет 80% всех российских виноделен начнут выпускать игристые вина. "Производство растет, как игристых классическим методом, так и шарма. Перед Новым годом ожидается выход новых линеек от крупных игроков рынка. Много небольших "бутиковых" производств делают первые шаги в игристом по классике", - рассказал эксперт.