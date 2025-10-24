NTech: апельсины в России за год подешевели на 17%

Цена на мандарины снизилась на 4%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная стоимость апельсинов в России за год снизилась на 17%, до 158,3 руб. за кг, а мандаринов - на 4%, до 213,1 руб. за кг, сообщили ТАСС в аналитической компании NTech.

"Средневзвешенная стоимость апельсинов за период 13-19 октября снизилась на 17% год к году и составила 158,3 руб. за кг, а мандаринов - на 4%, до 213,1 руб. за кг", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что лидером по удорожанию за этот период стали лимоны - их с стоимость выросла на 22%, до 197,3 руб. в среднем за кг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также выросли цены на яблоки на 15%, до 128,8 руб. за кг, хурму - на 10%, до 163,8 руб. за кг и виноград - на 10%, до 186,1 руб. за кг.

В то же время цены на бананы год к году остаются стабильными, по итогам минувшей недели в федеральной рознице они составляли в среднем 126,4 руб. за кг, рассказали в NTech.