Решетников: иностранная рабочая сила становится дефицитом в мировой экономике

Важно искать баланс, отметил министр экономического развития

МОСКВА, 24 октября./ТАСС/. Рабочие-иностранцы становятся все более дефицитным ресурсом для мирового рынка труда. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на III Съезде министров экономического развития субъектов РФ.

"Там, где требуется, в том числе, привлечение иностранной рабочей силы, нужно найти баланс. С одной стороны, без иностранной рабочей силы не обеспечить тот экономический рост, который нам необходим. С другой стороны, конечно, мы должны реализовать модель, которая во многих странах, в том числе арабских, реализована по принципу приехал, отработал, уехал. Если люди что-то нарушают, или они что-то в прошлом нарушили, конечно, въезд в страну таким людям должен быть закрыт. Но в любом случае вопрос балансировки, где брать трудовой ресурс, что можно закрыть и нужно закрывать в первую очередь собственными силами, а где мы закрыть собственными силами не можем, или создана какая-то временная потребность в рабочих местах, какая-нибудь большая стройка, мы понимаем - "давайте возьмем, привлечем иностранную рабочую силу". При этом иностранная рабочая сила, коллеги, это то, что становится таким дефицитным ресурсом в целом в экономике, в мировой экономике", - сказал он, подчеркнув, что речь именно об обученных трудовых ресурсах..

Решентников отметил, что страны активно конкурируют на этом поприще. "Многие страны, которые мы всегда воспринимали, как трудоизбыточные, входят в иной демографический этап, в том числе и наш восточный партнер Китай, несмотря на то, что там действительно высокие показатели в текущем моменте по молодежной безработице, например, в перспективе у него идет старение населения, сокращение, поэтому там тоже будут ограничения, - указал министр.

"У нас с вами такая демографическая ситуация, что в ближайшее время население в трудоспособном возрасте будет расти в двух категориях. Это молодежь и предпенсионный возраст. Поэтому, мы всячески должны под эти категории адаптировать и все наши программы, чтобы молодежь, продолжая учебу, как можно раньше выходила на рынок труда", - подчеркнул он. - И, например, мы понимаем, что на рынках Центральной Азии мы все жестче и жестче конкурируем с другими странами, и не только с Китаем. Та же Германия, например, большую квоту на привлечение узбекской трудовой силы выдала, поэтому мы здесь конкурируем, и нам очень важно к этому относиться максимально эффективно".

Он добавил, что в первую очередь развитие собственной экономики необходимо вести за счет собственных трудовых ресурсов.