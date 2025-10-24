Эксперты не ожидают дефицита российских игристых вин перед Новым годом

Рынок также не ожидает роста цен на эти напитки до конца года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В РФ не ожидается дефицита российских игристых вин перед Новым годом, цены также не вырастут. Об этом сообщили ТАСС опрошенные участники рынка.

"Были некоторые опасения у сетей, и ретейлеров о том, что не будет достаточного количества российских игристых вин к Новому году, но эти опасения не подтвердились. То, что его хватит, - совершенно однозначно", - рассказал исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Петр Ефремов.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар также отметил, что россияне не останутся без игристого на праздники. Он добавил, что, кроме этого, в компании наблюдают тенденцию, когда традиционный бокал игристого в качестве приветственного напитка успешно заменяется приветственным коктейлем, в частности, простыми миксами вроде джина с тоником, виски с колой и спритцами.

Рынок также не ожидает роста цен на российские игристые до конца 2025 года. "Цены, которые мы видим сегодня, будут и в ноябре, и в декабре. Что будет 1 января, мы сейчас не можем предсказать, потому что многое будет зависеть, в том числе, и от изменения в налоговом законодательстве. Это может повлиять на изменение цен в 2026 году, в 2025 году мы изменения цен не видим", - заявил генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов.

Руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко отметил, что и производители игристых вин в России, и компании-импортеры возлагают особые надежды на сезон новогодних праздников и усиленно разливают, а импортеры торопят партии игристого, чтобы новогодние столы не пустовали. "Что касается роста цен, то он произойдет после февраля 2026 года", - добавил Косенко.