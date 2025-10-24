Технопарк "Якутия" стал официальным эксплуатантом беспилотников

Статус подтверждает полное соответствие федеральным авиационным правилам и открывает возможности для выполнения широкого спектра авиационных работ

ЯКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. Сертификат эксплуатанта беспилотных воздушных судов от Росавиации получил технопарк "Якутия". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Технопарк "Якутия" получил сертификат эксплуатанта беспилотных воздушных судов от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Документ подтверждает полное соответствие федеральным авиационным правилам и открывает возможности для выполнения широкого спектра авиационных работ. Среди перечня работ - воздушные съемки, аэровизуальные полеты для мониторинга ледовой обстановки, контроля миграции животных и зон стихийных бедствий, а также воздушное патрулирование ключевых объектов инфраструктуры, таких как трубопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов, сертификация позволит технопарку и его резидентам ускорить внедрение инновационных решений с использованием беспилотников в различные отрасли экономики. "Это достижение станет важным шагом в развитии отрасли БАС республики. Все это является частью планомерной реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" на территории Якутии", - добавил он.

Ранее в республике бюро технической инвентаризации Якутии получило сертификат на эксплуатацию беспилотных воздушных судов. На базе технопарка "Якутия" создается научно-производственный центр испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем "Полярный".