Эксперт Линганна: проект по Су-57 с РФ - самый реалистичный для Индии в стелс-авиации

Су-57Э - единственный истребитель пятого поколения, который Индия может получить в ближайшие годы для удовлетворения текущих потребностей своих ВВС, отметил индийский эксперт в области обороны и космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией по истребителю пятого поколения Су-57Э является наиболее реалистичным вариантом для Индии в сфере стелс-авиации. Такое мнение высказал ТАСС индийский эксперт в области обороны и космических исследований Гириш Линганна.

По его словам, Су-57Э - это единственный истребитель пятого поколения, который Индия действительно может получить в ближайшие годы для удовлетворения текущих потребностей своих ВВС. "Су-57Э позволит Индии закрыть критический дефицит боевых самолетов и сохранить стратегическую автономию", - отметил Линганна.

Он напомнил, что Нью-Дели сталкивается с нехваткой около 200 боевых машин, тогда как соседние страны уже располагают современными стелс-истребителями. При этом национальный проект создания индийского истребителя пятого поколения AMCA будет готов не ранее 2035 года. "Европейские страны не располагают готовыми стелс-платформами, а китайская техника исключена из рассмотрения по очевидным причинам. На этом фоне Су-57Э остается единственной доступной альтернативой", - пояснил эксперт.

ОН указал на ключевое преимущество в сотрудничестве с РФ по боевым машинам, которое заключается в совместимости с уже существующей российской техникой, составляющей основу ВВС Индии. "Индия около 40 лет эксплуатирует российские самолеты - МиГ-29, Су-30МКИ, вертолеты Ми-17. Инженеры и пилоты отлично знают эту технику. Это делает интеграцию Су-57Э гораздо проще и дешевле", - подчеркнул Линганна. Кроме того, участие в проекте по Су-57Э позволит индийской промышленности получить опыт обращения с технологиями пятого поколения, что поможет ускорить разработку AMCA.

Ранее индийская газета The Print со ссылкой на источники сообщала, что военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы их производства в республике. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты.