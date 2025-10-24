Минэнерго намерено сократить строительные процедуры при возведении энергообъектов

Министерство планирует оптимизировать составляющие стоимости электроэнергии за счет повышения эффективности процесса электрификации на каждом этапе цикла

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что формирующийся законопроект об электроэнергетике позволит сократить строительные процедуры при возведении генерирующих мощностей. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

В Минэнерго напомнили, что документ закладывает модель управления стоимостью новых проектов в электроэнергетике при потребности в привлечении более 40 трлн рублей инвестиций в увеличение генерирующих мощностей и более 5 трлн рублей в развитие магистральных электрических сетей до 2042 года.

Минэнерго намерено оптимизировать составляющие стоимости электроэнергии за счет повышения эффективности процесса электрификации на каждом этапе цикла - от планирования развития энергосистемы до вывода из эксплуатации отдельных объектов.

"Достичь такой управляемости позволят следующие ключевые инструменты - привлечение проектного отраслевого финансирования в строительство энергообъектов с минимальными процентными ставками - для этого создается отраслевой институт развития и специализированные механизмы привлечения инвестиций. <...> Сокращение строительных процедур на срок от 6 до 24 месяцев, что прямо влияет на стоимость строительства хотя бы с точки зрения инфляции", - подчеркнули в министерстве.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца текущего года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.