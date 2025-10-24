Ростех нарастил объем ремонта и модернизации стрелкового оружия

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Холдинг "Ремвооружение" (входит в "РТ-Капитал" госкорпорации Ростех) нарастил темп ремонта и модернизации стрелкового оружия. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"По итогам первого полугодия 2025 года количество выпускаемых изделий увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Холдинг располагает собственной производственно-технической базой, которая позволяет выполнять полный цикл работ - приемку вооружения, выявление дефектов, ремонт, модернизацию и испытания перед отправкой заказчикам. За период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок", - заявили в госкорпорации.

Гендиректор "Ремвооружения" Денис Лепешко отметил, что организация продолжает расширять производственные мощности, совершенствует технологические процессы, а также наращивает объемы ремонта и модернизации современных модификаций стрелкового и артиллерийского оружия. "В настоящее время завершаются работы по освоению ремонта и модернизации еще двух наименований вооружения. Благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз. Наша цель - обеспечивать высокое качество ремонта и модернизации вооружения, своевременно выполнять заказы и вносить вклад в укрепление обороноспособности страны", - сказал он.

В Ростехе добавили, что также холдинг освоил ремонт пулеметов марки "Корд" и произвел ремонт первой партии. "Вся продукция прошла строгий контроль качества и комплексные испытания, в том числе на точность стрельбы и кучность, соответствие требований параметров стрельбы", - уточнили в госкорпорации.