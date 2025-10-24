Приморье стало лидером по росту вакансий с проживанием

Наиболее часто работодатели региона готовы помочь с жильем бетонщикам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Приморский край стал лидером среди регионов России, где работодатели чаще всего готовы предлагать вакансии с проживанием. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Авито работа" изучили динамику числа вакансий с бонусами за год и определили, в каких регионах России работодатели чаще всего готовы помочь соискателям с жильем. Лидером стал Приморский край: в III квартале 2025 года количество вакансий с предоставлением, компенсацией или частичной оплатой жилья увеличилось более чем в 2,5 раза (+153%) по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Наиболее часто работодатели Приморья готовы помочь с жильем бетонщикам (+136%) со средней предлагаемой зарплатой в размере 184 667 руб./мес. при полной занятости, а также разнорабочим (+65%), которым за полный день предлагали в среднем 155 569 руб./мес.

Сахалинская область заняла второе место по приросту числа вакансий с проживанием (+110%) - средние зарплатные предложения для новых сотрудников за III квартал 2025 года здесь составили 101 661 руб./мес. Помощь с жильем чаще всего упоминали в вакансиях для электромонтажников (+61%) и машинистов спецтехники (+61%), которым за полный рабочий день предлагали в среднем 162 699 руб./мес. и 250 000 руб./мес. соответственно.

В Калининградской области количество вакансий с упоминанием проживания в III квартале текущего года выросло на 67% за год, а средние предлагаемые зарплаты для новых специалистов составили 68 660 руб./мес. Работодатели чаще всего готовы были помочь с жильем малярам (+156%), которые могли рассчитывать на зарплату в размере около 158 811 руб./мес., и операторам производственной линии (+116%) - их зарплатные предложения достигали в среднем 106 321 руб./мес. за полный день.

"Чаще всего проживание для сотрудников стали предлагать в регионах Дальнего Востока - в Приморском крае и Сахалинской области, где компании активно предлагают востребованным специалистам помощь с релокацией. Чтобы помочь работодателям быстрее находить нужных сотрудников, а соискателям - узнавать обо всех возможностях в регионе, мы совместно с АНО "Национальные приоритеты" запустили цифровой проект по развитию кадрового потенциала на Дальнем Востоке. Теперь на едином сервисе соискатели могут не только найти работу в разных сферах, но и узнать о реальных мерах поддержки: льготной ипотеке и выплатах на приобретение жилья, помощи в переезде безработным для трудоустройства, программе "Дальневосточный гектар" и других льготах", - сказал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работа" Андрей Кучеренков.