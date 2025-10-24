В аэропорту Волгограда задержали шесть рейсов

До этого вводились временные ограничения

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 01:46 мск до 06:12 мск 24 октября.

Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет два рейса в Сочи и один в Москву, на прилет - по одному рейсу из Калининграда, Еревана и Москвы.