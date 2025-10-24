"Камаз" с 10 ноября вернется к пятидневному графику работы

По предварительной оценке, в декабре также будет пятидневная рабочая неделя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября текущего года, говорится в сообщении компании.

"По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября. Таким образом, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на обычный пятидневный график работы", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что, по предварительной оценке, в декабре также будет пятидневная рабочая неделя. При этом окончательное решение о графике работы автоконцерна в этот период будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства, указали в компании.