Названы районы Москвы с самыми дешевыми "однушками" в новостройках



МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Самые низкие цены на "однушки" в новых домах зафиксированы в поселениях Рязановское, Филимонковское и Марушкинское Новой Москвы, а также в районах Митино, Молжаниновский и Бирюлево Восточное, сообщили ТАСС в "Яндекс Недвижимости".

"Лидером по доступности "однушек" в Новой Москве стало поселение Рязановское, где медианная цена однокомнатной квартиры в новостройке составляет 236 тыс. рублей за кв. м. Второе и третье места заняли поселения Филимонковское (237 тыс. рублей за кв. м) и Марушкинское (238 тыс. рублей за кв. м). В старой Москве самым доступным районом для покупки однушки в новостройке оказался район Митино с медианной ценой 291 тыс. рублей за кв. м. Следом идут Молжаниновский (298 тыс. рублей за кв. м) и Бирюлево Восточное (322 тыс. рублей за кв. м)", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в сентябре медианная стоимость кв. м однокомнатной квартиры в Москве составила 502 тыс. рублей. За месяц динамика составила плюс 1,4%. При этом медианная цена строящейся однокомнатной квартиры в районах Новой Москвы варьируется от 236 до 318 тыс. рублей за кв. м, тогда как в районах старой Москвы - от 291 тыс. до 2,5 млн рублей за кв. м.

За месяц стоимость квадратного метра снизилась в десяти районах старой Москвы. Наибольшее снижение зафиксировано в Войковском районе (-9,4% до 509 тыс. рублей за кв. м), Замоскворечье (-6,8%, до 734 тыс. рублей за кв. м) и Митино (-5,6% до 291 тыс. рублей за кв. м). При этом за год "квадрат" подешевел в трех районах старой Москвы и в одном районе Новой Москвы: снижение зафиксировано в Крылатском (-13,9%, до 631 тыс. рублей за кв. м), в поселении Московский (-6,0%, до 318 тыс. рублей за кв. м), Лефортово (-3,6%, до 546 тыс. рублей за кв. м) и Бирюлево Восточном (-2,7%, до 322 тыс. рублей за кв. м).

"Однокомнатные квартиры остаются одним из самых востребованных и универсальных форматов на рынке. Это жилье стабильно ликвидно, что поддерживает устойчивый рост цен. В среднем за год в Новой Москве рост составил 5,5%, а в районах старой Москвы - 12,5%", - прокомментировал ТАСС коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров.