Григоренко рассказал, какие регионы активнее всех предлагают ИИ-решения

На первом месте оказалась Московская область

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Топ регионов, которые активнее всех предлагают ИИ-решения на портале "Цифровой регион" возглавили Московская и Белгородская области. Всего на портале представлены решения от 26 регионов, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на форуме "Инфотех-2025".

Как следует из доклада Григоренко, первое место в топе занимает Московская область, второе - Белгородская. Далее идут Тюменская и Новосибирская области, а также Республика Татарстан.

"На нем [портале "Цифровой регион"] 149 ИИ-решений - 26 субъектов РФ. <...> Это как раз портал на котором выложены решения, и у меня просьба обратить на это внимание, потому что многие готовые решения там есть, чтобы уйти из парадигмы "я сделаю сам лучше", - сказал Григоренко.

Он отметил, что планируется привлечь все регионы к использованию портала при внедрении и тиражировании ИИ-решений.

Форум "Инфотех-2025" в этом году посвящен развитию ИИ и цифровым технологиям, он проходит в Тюмени с 23 по 24 октября.