Средние ставки по рублевым вкладам в банках выросли накануне заседания ЦБ

Наиболее значительно увеличились ставки по вкладам на полгода и полтора года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Средние ставки по рублевым вкладам в топ-20 российских банках продемонстрировали рост на всех основных сроках, за исключением трехлетних депозитов, накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Наиболее значительно увеличились ставки по вкладам на полгода и полтора года. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов "Финуслуг" (есть в распоряжении ТАСС).

"За неделю перед заседанием Банка России по ключевой ставке (с 17 по 24 октября) средняя ставка по вкладам в топ-20 банках выросла практически на всех сроках, за исключением трехлетних вкладов, по которым ставки не изменились; диапазон роста составил 0,01-0,13 п.п.", - отмечается в исследовании.

Согласно данным индекса, по состоянию на 24 октября средняя ставка по трехмесячным вкладам достигла 15,23% годовых, прибавив за неделю 0,01 п.п. По полугодовым вкладам средняя ставка составила 14,53% (+0,13 п.п.), а по годовым - 13,17% (+0,08 п.п.). На сроке 1,5 года средняя ставка прибавила 0,15 п.п., достигнув 10,9% годовых. По двухлетним вкладам рост составил 0,13 п.п., до 10,82%. Ставка по трехлетним вкладам осталась неизменной - 9,42%.

Относительно предыдущего заседания Банка России 12 сентября, ставки преимущественно снизились. Сильнее всего упала средняя ставка по трехмесячным и годовым вкладам (-0,3 п.п. каждая), средняя ставка по трехлетним вкладам снизилась на 0,19 п.п., по полугодовым вкладам - на 0,06 п.п. В свою очередь средняя ставка по вкладам на 1,5 и 2 года выросла на 0,29 п.п. и 0,06 п.п. соответственно.