РСПП готовит соглашение с индийскими партнерами

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, важно выстраивать отношения с теми странами, с которыми сейчас политические и экономические переговорные позиции улучшаются

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит кооперационное соглашение с партнерами из Индии. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XXIX Международного форума-выставки "Российский промышленник".

"Важно выстраивать отношения с теми странами, с которыми сейчас политические и экономические переговорные позиции улучшаются. Индия, в конце года, вы знаете, президент визит наносит в Индию. Мы готовим соглашение с нашими индийскими партнерами, как РСПП, с Конфедерацией индийской промышленности. И тоже будем выходить на финальную стадию подготовки такого рода соглашения", - сказал Шохин.

Международный форум-выставка "Российский промышленник" пройдет 29-31 октября. Мероприятие организовано РСПП, Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Санкт-Петербурга при поддержке правительства РФ.