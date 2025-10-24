Передача регионам Новороссии бесхозной недвижимости стимулирует их экономику

Четкий правовой статус объектов поспособствует привлечению инвестиций и росту налогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Передача недвижимости, признанной бесхозяйной, в собственность регионов Донбасса и Новороссии и муниципалитетов позволит ввести это имущество в экономический оборот и стимулирует развитие субъектов. Четкий правовой статус объектов поспособствует привлечению инвестиций и росту налогов, сказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

Ранее "Ведомости" сообщили, что жилье, а также объекты критической инфраструктуры, имущественные комплексы предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, имеющие признаки бесхозяйности, будут признавать собственностью регионов или их муниципальных образований. По данным издания, соответствующую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Автор законопроекта - Минстрой РФ. Изменения предлагается внести в законы о принятии в состав России регионов Донбасса и Новороссии.

"Этот законопроект должен стать логическим продолжением политики российских властей в наших воссоединенных регионах в отношении всего имущественного комплекса, который нам достался. <…> И ключевая задача российских властей - это вовлечь в экономический оборот в это бесхозяйное имущество. Ни один инвестор не станет вкладывать деньги в объект, у которого нет ясного собственника. Четкий и прозрачный правовой статус имущества - фундаментальное условие для привлечения инвестиций в восстановление регионов", - заявил Бичаев.

Понятные механизмы

Он добавил, что для запуска завода или фабрики нужны подъездные пути, энергоснабжение, коммуникации. А бесхозяйственные объекты на их территории блокировали эти процессы. Теперь же государство может комплексно подходить к восстановлению промышленных зон, указал собеседник агентства. Депутат акцентировал внимание на том, что сейчас заброшенные магазины, склады, офисные и производственные помещения представляют из себя "мертвый" капитал. Появление новых легальных бизнесов, а также возможность сдавать в аренду муниципальное имущество - "это прямые источники дохода для бюджетов городов и поселков, эти средства можно направить на социальные программы, благоустройство, медицину и образование", отметил Бичаев. Кроме того, переход жилых помещений в собственность муниципалитета или региона поможет сформировать маневренный фонд, куда можно будет поселить учителей, врачей и других специалистов, необходимых регионам Донбасса и Новороссии.

Бичаев также напомнил, что отсутствие порядка в сфере недвижимости с самого начала "вызывало вопросы как у правоохранительных органов, так и у простых граждан. Сейчас в каждом из регионов Донбасса и Новороссии появился коллективный орган, который уполномочен определять принадлежность того или иного имущества конкретному человеку. У людей появился понятный механизм, с помощью которого они могли защитить свои права собственников, заявил Бичаев. За эти годы власти каждого из воссоединенных регионов "вернули людям огромное количество объектов недвижимости и соответствующим образом закрепили за ними в рамках российского закона", были сформированы реестры бесхозного имущества.