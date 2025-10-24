Рошаль: значительная разница зарплат врачей в регионах ведет к перетоку кадров

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" добавил, что вопрос дефицита врачей в стране стоит остро, необходимо принятие мер и реализации четкой государственной программы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Значительная разница в заработных платах врачей в разных регионах приводит к текучке кадров между субъектами, необходим эксперимент по новой оплате труда. Об этом сообщил президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

"Мы затягиваем эксперимент по новой системе оплаты труда. Уравнять всех сложно, но мы обязаны ее [систему оплаты] провести. Значительная разница в зарплатах приводит к недопустимому перетоку кадров из одной территории в другую", - сказал он на Х съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Он добавил, что вопрос дефицита врачей в стране стоит остро, необходимо принятие мер и реализации четкой государственной программы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что проект по новой системе оплаты труда будет проходить в пилотном режиме в 2025 году, в 2026 году будет осуществляться подготовка нормативных документов, а в 2027 году новая отраслевая система оплаты труда должна начать внедряться в стране.