В VK WorkSpace появится поддержка офлайн-режима

Добавлены также дополнительные функции безопасности

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. VK Tech обновил платформу VK WorkSpace, добавив в нее сервис с поддержкой офлайн-режима работы и дополнительными функциями безопасности. Об этом в рамках VK Workspace Conf сообщил директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

"VK Tech представил обновленную версию платформы VK WorkSpace. В ней появится новый суперапп с поддержкой офлайн-режима работы и дополнительными функциями безопасности, геораспределенная почтовая система для надежной связи между филиалами и мессенджер, позволяющий общаться между организациями", - сказал он.

Как отмечается в презентации, новый сервис VK WorkSpace объединяет электронную почту, сообщения, календарь, видеозвонки, документы, структуру компании и опросы в одном месте. В новой версии можно работать с письмами и календарем даже без подключения к интернету на телефоне или компьютере, для защиты данных используется специальное шифрование, а также есть возможность устанавливать пароли, запрещать делать скриншоты и получать уведомления о VPN.

Согласно презентации, главным обновлением стала новая система для отправки и получения писем внутри компании, которая распределяет письма по разным местам, чтобы они быстрее обрабатывались. В мессенджере появилась возможность обмениваться сообщениями между разными организациями, при этом каждая компания может сохранить свои настройки и данные, а в видеозвонках теперь можно участвовать до 500 человек, а также звонить по обычным телефонным номерам. В календаре появилась функция бронирования переговорных комнат. "Большинство обновлений платформы VK WorkSpace станет доступно в ближайшем будущем - в релизе 25.4", - добавил Щеглов.

VK WorkSpace - коммуникационная платформа для бизнеса от VK. Она объединяет корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов.