В Алтайском крае урожайность зерновых культур выросла на 25%

В регионе убрано больше 90% площадей

ОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края смогли в 2025 году увеличить урожайность зерновых и зернобобовых культур на 25%, сообщил ТАСС губернатор региона Виктор Томенко. Урожайность подсолнечника выросла на 7-8%, льна, рапса и сои - на 40-50%.

"Урожайность по зерновым и зернобобовым культурам примерно на 25% превышает урожайность прошлого года. Поэтому урожай будет хорошим. Хотя сегодня убрано чуть больше 90% площадей, мы уже повторили урожай прошлого года в бункерном весе. Скорее всего, незначительная часть урожая из-за сложных погодных условий останется в полях", - сказал Томенко.

Он добавил, что урожай подсолнечника пока убран на треть. "Здесь видим прирост урожайности 7-8%. А вот лен, рапс и соя показывают прирост урожайности на 40-50%", - уточнил глава региона.

Томенко добавил, что урожай гречихи убран наполовину. "Это традиционно важный продукт для всей страны. Пока погода позволяет, мы максимально поднажмем. <…> Алтайский край не подведет", - подчеркнул он.

При этом губернатор отметил, что в Сибири могут столкнуться с низкими ценами на зерно. "К сожалению, мы видим, что наши аграрии продают пшеницу дешевле, чем в европейской части страны. Есть разница и по масличным. Это объективная ситуация, будем с ней справляться", - подытожил Томенко.

Алтайский край является одним из ведущих аграрных регионов страны. По итогам 2024 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил около 6 млн тонн, урожай масличных - 2,4 млн тонн.