Прикамье получило 363 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Средства выделены из федерального бюджета

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. Более 363 млн рублей из федерального бюджета получил Пермский край на строительство модульных гостиниц. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Получили более 363 млн рублей на строительство модульных гостиниц по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". <…> Благодаря федеральной поддержке комфортных мест для отдыха на природе станет еще больше", - сообщил Махонин.

В частности, по словам губернатора Прикамья, в ближайшие три года в поселке Усьва появится база отдыха "Территория" на восемь номеров, в деревне Староверово Пермского округа будет построена база отдыха "Две реки" на 10 модульных домов, турбаза "Полюшко, притяжение леса" на 10 номеров откроется в Кунгурском районе. Также в поселке Камский Добрянского района будет реализован один из самых масштабных проектов - строительство эко-отеля "Створы", где будут обустроены три модульные гостиницы на 52 номера.

В 2023 и 2024 годах в Прикамье в рамках нацпроекта уже были открыты 195 номеров в модульных домах для туристов в Кунгурском, Ильинском, Пермском, Чердынском округах и в Перми.