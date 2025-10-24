Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. - до уровня 16,5%. В регуляторе пояснили, что намерены сохранять необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к целевым значениям, говорится в пресс-релизе.

По данным ЦБ, решение было принято Советом директоров 24 октября 2025 года. В ведомстве отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему превышают 4% в годовом выражении. Регулятор указал, что продолжит поддерживать требуемый уровень жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. При этом будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В Центробанке также уточнили, что в базовом сценарии прогнозируется средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году. Это, по данным регулятора, предполагает сохранение длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.