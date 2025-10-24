ЦБ: денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими

В экономике сохраняется склонность к сбережению

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России оценивает текущие денежно-кредитные условия как жесткие, в экономике сохраняется склонность к сбережению. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров.

"Денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. В августе - сентябре кредитные и депозитные ставки продолжили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. С середины сентября ставки денежного и долгового рынков выросли, отражая пересмотр вверх ожиданий участников рынка по дальнейшей траектории ключевой ставки. В реальном выражении процентные ставки за последние месяцы значимо не изменились, - указывается в сообщении. - Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. Сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению".