Рубль укрепляется к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку

По данным на 13:30 мск, курс доллара снижался на 0,31%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курсы доллара и евро к рублю на российском межбанковском рынке снижаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 16,5% годовых.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

По данным на 13:30 мск, курс доллара снижался на 0,31% - до 80,99 рубля. В это же время курс евро терял 0,34%, до 94,08 рубля.

К 14:25 мск курс доллара ускорил снижение и находился на уровне 80,39 рубля (-1,05%), курс евро терял 1,09%, опускаясь до 93,371 рубля.