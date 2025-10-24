В Подмосковье почти на 7% выросло производство макарон

Московская область занимает лидирующие позиции по стране в части производства макаронных изделий

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Свыше 216 тыс. тонн макаронных изделий произвели в Московской области за восемь месяцев 2025 года. Это на 6,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В пресс-службе рассказали, что Московская область занимает лидирующие позиции по стране в части производства макаронных изделий. Так, регион производит 52% макарон от всего объема в ЦФО и 21% от общероссийского выпуска.

Отмечается, что предприятия региона выпускают разнообразные виды продукции: традиционные спагетти, макароны, рожки и перья, а также специализированные изделия - вермишель для супов и лапшу быстрого приготовления.