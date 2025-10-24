Эксперты: решение ЦБ по ставке соответствует ожиданиям участников рынка

По их словам, Банк России мог немного снизить ключевую ставку, чтобы в том числе уменьшить риски переохлаждения экономики

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 16,5% годовых в целом соответствует ожиданиям участников рынка. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты. Также, по их словам, ЦБ мог немного снизить ключевую ставку, чтобы в том числе уменьшить риски переохлаждения экономики.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 16,5% в целом соответствует нашим ожиданиям: у регулятора было пространство для смягчения монетарной политики в пределах 1%. Из общего коммюнике ЦБ можно сделать вывод, что до конца года ключевая ставка сохранится близко к текущему уровню на фоне вероятного роста инфляционных ожиданий в конце четвертого квартала и первого квартала 2026 г.", - отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-форекс" Александр Шнейдерман.

Также, по словам эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаила Зельцера, ЦБ учел крепкий рубль и волатильность рынка акций и так решил поддержать сентимент. "Получится ли - скоро узнаем, просто сигнал остается умеренно жестким, а значит, и бурного оптимизма может не последовать. Возможно, искомые 16% и будут под занавес года, то есть еще минус 50 б. п.", - подчеркнул он.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что динамика инфляции в целом укладывается в базовый прогноз ЦБ, недавнее ускорение инфляции вызвано разовыми факторами, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а экономика продолжает замедляться. "Поэтому Банк России мог немного снизить ключевую ставку, чтобы в том числе уменьшить риски переохлаждения экономики. Мы полагаем, что годовая инфляция к концу года снизится до 6,6% с текущих 8,2% благодаря высокой ключевой ставке, охлаждению внутреннего спроса и крепкому курсу рубля", - добавил он.

Как подчеркнул эксперт, учитывая прогноз по инфляции банка на конец года в 6,6%, в кредитной организации ожидают, что Банк России на следующем заседании 19 декабря снова снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 16%. "В пессимистичном сценарии, если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря может сохранить ключевую ставку 16,5%", - заключил он.