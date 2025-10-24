МЭР: снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. выглядит символическим шагом

Текущая инфляционная ситуация создает условия для смягчения ДКП

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16,5% выглядит скорее символическим шагом, текущая инфляционная ситуация создает условия для смягчения ДКП. Так журналистам прокомментировал решение ЦБ РФ директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов.

"Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше. В этой ситуации ключевое значение приобретает проактивная экономическая политика правительства, направленная на эффективное использование имеющихся ресурсов - прежде всего трудовых, инвестиционных и бюджетных", - сказал он.