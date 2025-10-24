"Россети" планируют двукратный рост нетарифных услуг к 2030 году

В утвержденной стратегии группы на период до 2030 года диверсификация деятельности обозначена в качестве одного из приоритетов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. "Россети" намерены увеличить вдвое выручку от нетарифных услуг к 2030 году. Об этом говорится в сообщении компании по итогам семинара-совещания группы "Россети" на тему: "Вектор диверсификации электросетевого бизнеса: реализация стратегии", где рассматривались перспективные направления развития нетарифных услуг.

Отмечается, что в мероприятии участвовали руководители профильных блоков ПАО "Россети" и его дочерних обществ, "Сетевой компании" Татарстана, а также представитель Организации по развитию и кооперации Глобального энергетического объединения (GEIDCO) по Восточной Европе и Центральной Азии Чэнь Сюйпэн. Кроме того, о цифровых клиентских сервисах мобильного приложения рассказал представитель ПАО "Лукойл".

В утвержденной стратегии группы "Россети" на период до 2030 года диверсификация деятельности обозначена в качестве одного из приоритетов. Это позволяет создавать комплексные сервисы для потребителей, повышать устойчивость бизнеса, получать дополнительные средства для развития сети и инновационных проектов. "По итогам 2024 года выручка от нетарифных услуг выросла на 19% - до 45,4 млрд рублей. К 2030 году стоит задача увеличить этот показатель в два раза", - подчеркнули в компании.

"Россети" уже обладают обширным опытом работ по многим направлениям - это, например, строительство и ремонт электросетей, включая наружное освещение, световое оформление зданий и сооружений. С учетом новых трендов отмечается большой потенциал в создании сервисов, связанных с энергоэффективностью и управлением энергопотреблением, развитием центров обработки данных и распределенной генерации, добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.