Россия и Лаос договорились сотрудничать в отрасли обращения с отходами

Эксперты Российского экологического оператора готовы оказать содействие лаосским коллегам в подборе технологических решений и проведении консультаций

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Лаос намерен изучить российские технологии переработки отходов и планирует направить делегацию для посещения предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Стороны договорились о развитии сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обмене технологическим и административным опытом, а также в продвижении принципов экономики замкнутого цикла. Лаос выразил интерес к изучению российских технологий переработки отходов и планирует направить делегацию для посещения современных объектов в России", - говорится в сообщении.

Эксперты РЭО готовы оказать содействие лаосским коллегам в подборе технологических решений и проведении консультаций с представителями профильных организаций и ведомств. В июле 2024 года представители посольства России в Лаосе приняли участие в визите послов стран АСЕАН на комплекс переработки отходов "Нева" в Московской области.

"Российский экологический оператор активно развивает международное взаимодействие в сфере обращения с отходами. Интерес зарубежных партнеров к российскому опыту показывает, что созданная у нас система комплексной переработки отходов может служить примером для других стран", - отметили в пресс-службе РЭО.