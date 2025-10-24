"Русснефть" за девять месяцев снизила прибыль по РСБУ на 84%

Показатель составил 5,13 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь - сентябрь 2025 года упала на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,13 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 21%, до 176,4 млрд рублей, валовая прибыль - почти на 19%, до 44,211 млрд рублей.

Прибыль компании от продаж составила 26,9 млрд рублей против 38,45 млрд рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 6,885 млрд рублей против 40 млрд рублей годом ранее.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области.