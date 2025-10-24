Корпорация МСП снижает ставки по кредитам для бизнеса приоритетных отраслей

По совместной программе кредитования Минэкономразвития и Корпорации для малых технологических компаний ставка снижается до 9,5% годовых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП, после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5%, объявила о снижении процентной ставки по льготным программам кредитования для высокотехнологичных компаний, МСП-производителей станков и роботов, а также по инвестпроектам в приоритетных отраслях, сообщили в пресс-службе корпорации.

По совместной программе кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП для малых технологических компаний ставка снижается до 9,5% годовых.

По программе инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ, кредиты будут выдаваться под 13% годовых (рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%"). Получателями средств могут стать компании малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях - туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

Вносятся коррективы также и в льготную программу для МСП из сферы станкостроения и робототехники. В течение первого года льготная ставка является фиксированной и остается на уровне 5% годовых. А на второй год после снижения "ключа" она составит 9,25% (рассчитывается по формуле "половина ключевой ставки + 1%"), на третий год - 11,25% годовых (половина ключевой ставки + 3%).

Также для предпринимателей остаются доступными "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые покрывают до 50% суммы кредита и позволяют бизнесу привлекать заемное финансирование при недостаточности или отсутствии залога.

Банк России 24 октября принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5%. В 2025 году регулятор уже трижды снижал ключевую ставку: в июне - с 21% до 20%, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17%.