ЦБ не фиксирует недобросовестных практик в долгосрочных сбережениях

Банк России будет за этим следить, отметила глава регулятора

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России не фиксирует недобросовестных практик в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Пока мы никакого мисселлинга не фиксируем, конечно, будем за этим смотреть, но мне кажется, у людей, которые постарше, больше осознанности и понимания, что нужны долгосрочные сбережения", - сказала она.

О программе

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. По программе гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.