Глава ЦБ: требования кредиторов банка "Таврический" удовлетворят в полном объеме

Эльвира Набиуллина отметила, что Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты кредиторам банка после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Требования кредиторов первой и второй очереди банка "Таврический" будут удовлетворены в полном объеме. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если реализовывать активы банка в ходе ликвидационных процедур, требования кредиторов первой и второй очереди будут удовлетворены в полном объеме", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты кредиторам банка после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года. При этом она отметила, что причиной формирования дыры в капитале стала совокупность объективных факторов, среди которых и то, что бизнес-модель банка была связана с еврооблигациями. Здесь повлияли санкции и отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг.

2 сентября ЦБ отозвал у "Тавирческого" лицензию на осуществление банковских операций из-за полной утраты собственного капитала.