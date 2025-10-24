Эксперты: новые санкции против России вряд ли повлияют на решение ОПЕК+

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новые санкции против российских нефтяных компаний не повлияют на решение ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти, но участники альянса будут следить за ситуацией и учитывать в дальнейших шагах влияние ограничений, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Старший аналитик "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин отметил, что в случае, если из-за санкций США случится затяжное снижение или отсутствие роста нефтедобычи РФ по плану ОПЕК+, то "восьмерка" ОПЕК+ может поставить вопрос об увеличении добычи другими странами альянса. "Но мы не считаем такой сценарий базовым - полагаем, что если российские нефтяники и понесут потери из-за действий США, то не по объемам, а по ценам реализации сырой нефти и нефтепродуктов на экспорт. Обратим, однако, внимание, что свободных мощностей по быстрому росту нефтедобычи не так много - 3 млн б/с - и они в основном у четырех стран ОПЕК - Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта", - добавил эксперт.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что новые санкции против российских компаний не повлияют на решение ОПЕК+, изначальная стратегия не будет корректироваться, "но участники альянса, безусловно, будут следить за ситуацией и будут наготове учитывать в дальнейших шагах влияние ограничений". Он также добавил, что не стоит ждать серьезного снижения экспорта нефти из России в связи с новыми ограничениями. "Мы не ожидаем драматического снижения экспорта нефти из России, возможны временные сбои в поставках в течение нескольких недель, но среднесрочно объемы поставок и добычи сохранятся. С учетом этого и ОПЕК+ будет придерживаться ранее определенной стратегии с поправкой на регулярный мониторинг фундаментальных факторов", - подчеркнул эксперт.

Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.

С начала 2024 года восемь ведущих стран ОПЕК+ добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт начали постепенно возвращать нефть на мировой рынок. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. В октябре страны начали отказываться от сокращений добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав увеличение производства еще на 137 тыс. б/с.

Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.