Шохин увидел в решении ЦБ по ставке "шажок" в правильном направлении
Редакция сайта ТАСС
14:13
обновлено 14:17
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ЦБ проявил вдумчивый и аккуратный подход к принятию решения по ключевой ставке, сделан "шажок" в правильном направлении. Об этом заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.
Читайте также
Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%
"Снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта - пусть "шажок", но в правильном направлении, закрепляющий тенденцию на снижение "ключа". Консенсус-прогноз аналитиков в этот раз оказался пессимистичнее, чем реальность, но это свидетельствует о вдумчивом и аккуратном подходе Банка России к принятию решений по ставке, а также учете экономических последствий варианта с ее сохранением на уровне 17%", - сказал он.