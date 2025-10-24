Шохин увидел в решении ЦБ по ставке "шажок" в правильном направлении

Банк России проявил аккуратный подход при принятии решения о снижении ставки, подчеркнул глава РСПП

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ЦБ проявил вдумчивый и аккуратный подход к принятию решения по ключевой ставке, сделан "шажок" в правильном направлении. Об этом заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

"Снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта - пусть "шажок", но в правильном направлении, закрепляющий тенденцию на снижение "ключа". Консенсус-прогноз аналитиков в этот раз оказался пессимистичнее, чем реальность, но это свидетельствует о вдумчивом и аккуратном подходе Банка России к принятию решений по ставке, а также учете экономических последствий варианта с ее сохранением на уровне 17%", - сказал он.