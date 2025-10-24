Eni прекратила продажи в Турцию газа по "Голубому потоку"

Директор по глобальному портфелю газа и СПГ компании Кристиан Синьоретто отметил снижение спроса в Европе и адаптацию портфеля компании к новым реалиям

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Итальянская нефтегазовая компания Eni прекратила поставки газа в Турцию по контракту с Botas по газопроводу "Голубой поток" из-за желания прекратить свое участие в операциях, связанных с этим трубопроводом. Об этом заявил в ходе телеконференции директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто.

"Падение продаж в Европе в этом году по фундаментальной причине связано с тем фактом, что мы расторгли контракт, по которому мы продавали газ компании Botas в Турцию по "Голубому потоку". Это было связано, скажем так, с самим трубопроводом. Я имею в виду, что это бизнес, который мы пытаемся прекратить, в том числе и с точки зрения участия в трубопроводе. Это является основной причиной резкого падения продаж в Европе", - сказал он.

Также топ-менеджер отметил снижение спроса в Европе и адаптацию портфеля компании к новым реалиям.

Ранее Eni сообщила, что в январе - сентябре 2025 года снизила суммарные продажи газа на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,31 млрд куб. м. Произошло это в основном из-за снижения объемов реализации газа в Италии и на европейском рынке на 17%, в особенности в Турции.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. Одним из них является "Голубой поток", который был введен в эксплуатацию в начале 2003 года. Его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км.

Eni выступала основным партнером "Газпрома" при строительстве газопровода "Голубой поток" и владеет долей в 50% в проекте. Итальянская компания продавала газ, транспортируемый по "Голубому потоку". В 2024 году объем продаж составил 6,1 млрд куб. м, что на 0,8 млрд куб. м, или на 11,6% меньше, чем годом ранее. С 2022 года Eni неоднократно заявляла о планах продать свою долю в "Голубом потоке" как можно скорее.